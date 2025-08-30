Англія

Однак гравця не квапляться виставляти на трансфер.

Лондонський Крістал Пелес цього літа продав одного з найкращих своїх гравців зразка минулої кампанії, нападника Еберечі Езе, і тепер змушений шукати для нього заміну в останні дні літнього трансферного вікна.

Чи має перспективи стати підходящим варіантом англійський форвард Борнмута Девід Брукс? У Лондоні впевнені, що так.

28-річний виконавець виступає за "вишень" із 2018 року, коли за нього заплатили 11,3 млн євро Шеффілд Юнайтед, та має на власному рахунку 150 матчів, 22 голи та 18 гольових передач за клуб.

Напередодні Пелес відкрили перемовини ставкою в 9,5 млн євро.

Однак Борнмут наразі не виявив зацікавленості до продажу футболіста, проте від перемовин не відмовився.

У минулому сезоні на рахунку Брукса два голи та два асисти в 33 матчах (1161 хвилина).