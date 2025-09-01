Англія

Лондонці в останній день трансферного ринку розриваються поміж варіантами.

Лондонський Челсі через травму нападника Ліама Делапа опинився в скрутному становищі щодо ротації на позиції форварда безпосередньо в заключні дні літнього трансферного вікна.

"Сині" при цьому виявили бажання зірвати оренду свого гравця ланки атаки Ніколаса Джексона до мюнхенської Баварії, однак футболіст, який до цього вже встиг прилетіти до Німеччини, навідріз відмовився повертатись до столиці Великої Британії.

Утім, Челсі все одно має достатньо важелів впливу для того, щоб повернути сенегальця до розташування клубу.

Якщо тільки не знайде інший варіант.

І, здається, "пенсіонери" це зробили напередодні — їхній запит до Сандерленда щодо дострокового завершення орендної угоди іспанського нападника Марка Гую "чорні коти" підтримали на усному рівні.

Очікується, що 19-річний виконавець повернеться до Лондона, після трьох матчів нового сезону з одним забитим м’ячем, уже найближчим часом.

Джексон у такому випадку може завершувати свої справи в Мюнхені.