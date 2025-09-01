Англія

Компенсація літніх утрат триває.

Англійський Борнмут присвятив завершення літнього трансферного вікна активному пошуку підсилення на позиції, які найбільше постраждали під час продажів провідних виконавців зразка минулого сезону.

У першу чергу, ідеться про захист "вишень", де віднині можна буде побачити іспанського флангового захисника Алекса Хіменеса.

Раніше 20-річний виконавець виступав за італійський Мілан, але цього літа Борнмут домовився про його оренду за 1,5 млн євро.

Також у англійців буде можливість викупу гравця за 18,5 млн євро наступного року, яка стане обов’язковою в разі, якщо Хіменес проведе 50% матчів поточної кампанії в стартовому складі.

Контракт у такому випадку триватиме до 2030 року.

У минулому сезоні на рахунку Хіменеса 46 матчів, чотири голи та два асисти.