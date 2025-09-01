Англія

Гравець таки має залишити ПСЖ найближчими годинами.

Французький нападник Парі Сен-Жермен Рандаль Коло Муані провів яскраву другу половину минулого сезону в складі туринського Ювентуса, після чого "Стара Синьйора" робила кілька спроб поновити співпрацю з гравцем, але домовитись із чемпіонами Франції так і не змогла.

Утім, 26-річний виконавець не планує залишатись у Парижі й останній день трансферного вікна розглядає всі пропозиції, які надходять на його адресу.

Лондонський Тоттенгем у цьому плані був надзвичайно прудким і паралельно зробив запити на адресу клубу та гравця щодо умов можливого переходу.

І вже "шпори" мають першу відповідь — Коло Муані погодився на перехід та узгодив умови можливого контракту.

Наразі треба домовлятись із його клубу, який згоден і на чергову оренду гравця, але цього разу з обов’язковим викупом.

За тимчасову угоду доведеться сплатити 5 млн євро, тоді як викуп очікується на рівні 55 млн євро.

За пів року в Юве Муані відзначився 10 голами у 22 матчах.