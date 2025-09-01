Англія

Хаві Галан підпише контракт на три роки з опцією продовження ще на сезон.

Ноттінгем Форест досяг домовленості з Атлетіко щодо трансферу лівого захисника Хаві Галана за нерозголошену суму. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн з The Athletic

30-річний футболіст уже проходить медичне обстеження в Мадриді та найближчим часом поставить підпис під контрактом із Форест на три роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Цього літа англійський клуб активно підсилює склад: раніше був підписаний ще один фулбек — Ніколо Савона з Ювентуса за 15 мільйонів євро, а також до команди приєдналися Омарі Гатчінсон, Арно Калімуендо-Муїнга, Дуглас Луїс та інші.

Ноттінгем Форест розпочав сезон в АПЛ з однієї перемоги, нічиєї та поразки в трьох турах. Після міжнародної паузи команда зіграє на виїзді проти Арсеналу.