Фулгем досяг домовленості щодо переходу талановитого нападника донецького Шахтаря Кевіна – повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума угоди щодо 22-річного бразильця складе гарантовані 40 млн євро плюс 5 млн у вигляді бонусів.

Футболіст уже погодив довгостроковий контракт із лондонським клубом, і трансфер фактично завершено.

Попри активні намагання лісабонського Спортінга підписати гравця, Кевін обрав варіант із Фулгемом та продовженням шляху в англійській Прем'єр-лізі.