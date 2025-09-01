Кевін, фото Фабріціо Романо
01 вересня 2025, 20:11
Фулгем досяг домовленості щодо переходу талановитого нападника донецького Шахтаря Кевіна – повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сума угоди щодо 22-річного бразильця складе гарантовані 40 млн євро плюс 5 млн у вигляді бонусів.
Футболіст уже погодив довгостроковий контракт із лондонським клубом, і трансфер фактично завершено.
Попри активні намагання лісабонського Спортінга підписати гравця, Кевін обрав варіант із Фулгемом та продовженням шляху в англійській Прем'єр-лізі.