Аргентинець пояснив свій вибір на користь "пенсіонерів" у літнє трансферне вікно.
Алехандро Гарначо, Getty Images
03 вересня 2025, 00:22
В останні дні літнього трансферного вікна Челсі оформив перехід вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.
21-річний аргентинець розповів, із ким він радився перед рішенням приєднатися до лондонського клубу.
"Я розмовляв з Ліонелем Мессі, і він порадив мені перейти до Челсі", — зізнався вінгер.
Нагадаємо, Челсі заплатив 40 мільйонів євро за Гарначо, який так і не зумів стати ключовим гравцем МЮ. Сам Гарначо підписав контракт з лондонським клубом до 2032 року.
За Манчестер Юнайтед аргентинець провів 144 матчі, в яких забив 26 голів і віддав 22 результативні передачі.