Англія

Аргентинець пояснив свій вибір на користь "пенсіонерів" у літнє трансферне вікно.

В останні дні літнього трансферного вікна Челсі оформив перехід вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.

21-річний аргентинець розповів, із ким він радився перед рішенням приєднатися до лондонського клубу.

"Я розмовляв з Ліонелем Мессі, і він порадив мені перейти до Челсі", — зізнався вінгер.

Нагадаємо, Челсі заплатив 40 мільйонів євро за Гарначо, який так і не зумів стати ключовим гравцем МЮ. Сам Гарначо підписав контракт з лондонським клубом до 2032 року.

За Манчестер Юнайтед аргентинець провів 144 матчі, в яких забив 26 голів і віддав 22 результативні передачі.