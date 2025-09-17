Англія

Ньюкасл може підписати 20-річного англійця взимку.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну може змінити команду взимку, повідомляє журналіст Алекс Крук.

У серпні англієць наполягав на оренді, але "червоні дияволи" не захотіли відпускати перспективного гравця. Мейну незадоволений роллю запасного, тому чутки про його відхід не вщухают.

За даними, Ньюкасл зацікавлений у 20-річному гравці й може розпочати переговори в січні. Інтерес також приписують Челсі та мадридському Реалу. Вартість Мейну на Transfermarkt — 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зберігає довіру до Аморіма.