За інформацією журналіста Еда Ааронса, Крістал Пелас звернувся до Монако з пропозицією орендувати центрального захисника Мохаммеда Салісу.

Ганський футболіст з моменту переходу з Саутгемптона до Монако у 2023 році має труднощі з регулярними виступами у стартовому складі.

Окрім Пелас, інтерес до Салісу проявляє і грецький Олімпіакос.

У сезоні 2024/25 Салісу провів 24 матчі у всіх турнірах за Монако, забивши 3 голи.