Англія

Ганський футболіст має проблеми з ігровим часом і цікавий також Олімпіакосу.

За інформацією журналіста Еда Ааронса, Крістал Пелас звернувся до Монако з пропозицією орендувати центрального захисника Мохаммеда Салісу.

Understand that Crystal Palace have approached Monaco about a loan deal for Ghana defender Mohammed Salisu. Palace also in for Manchester City’s Manuel Akanji but waiting for a decision from the Switzerland defender, who also has interest from Galatasaray and Bayer Leverkusen — Ed Aarons (@ed_aarons) August 28, 2025

Ганський футболіст з моменту переходу з Саутгемптона до Монако у 2023 році має труднощі з регулярними виступами у стартовому складі.

Окрім Пелас, інтерес до Салісу проявляє і грецький Олімпіакос.

У сезоні 2024/25 Салісу провів 24 матчі у всіх турнірах за Монако, забивши 3 голи.