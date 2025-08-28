Ганський футболіст має проблеми з ігровим часом і цікавий також Олімпіакосу.
Мохаммед Салісу, getty images
28 серпня 2025, 16:34
За інформацією журналіста Еда Ааронса, Крістал Пелас звернувся до Монако з пропозицією орендувати центрального захисника Мохаммеда Салісу.
Ганський футболіст з моменту переходу з Саутгемптона до Монако у 2023 році має труднощі з регулярними виступами у стартовому складі.
Окрім Пелас, інтерес до Салісу проявляє і грецький Олімпіакос.
У сезоні 2024/25 Салісу провів 24 матчі у всіх турнірах за Монако, забивши 3 голи.