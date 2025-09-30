Англія

Французький центрбек наголосив, що прагне віддячити "канонірам" виграними трофеями.

Центральний захисник Вільям Саліба напередодні офіційно підписав із лондонським Арсеналом нову довгострокову угоду на тлі того, що у його трансфері вже не перший сезон поспіль був зацікавлений мадридський Реал.

24-річний француз, відповідаючи на питання журналіста, пояснив своє рішення щодо майбутнього саме на користь "канонірів", а не іспанського гранда.

- Вілло, чому врешті-решт ти відмовив Реалу Мадрид, беручи до уваги приклад Трента Александера-Арнольда, який, будучи вболівальником Ліверпуля з дитинства, залишив рідний клуб заради їхньої привабливості?

- Трент уже виграв кілька трофеїв із Ліверпулем. А я тут поки не виграв нічого, окрім одного Кубка Англії… Я хочу залишитися в Арсеналі й здобути багато трофеїв, бо люблю цей клуб. Я не можу піти, не віддячивши йому таким чином. Я ж поки нічого з найбільших трофеїв не виграв, то хочу залишитися й перемагати.

Я відчуваю себе як вдома. У нас хороша команда, відмінний склад, чудовий штаб. Тренер ідеально підходить мені, тому це найкраще місце, де я міг би бути. Щодня я насолоджуюся моментом, коли маю шанс вдягнути цю футболку. Я намагаюся віддавати все, а тепер віддам ще більше цьому клубу і фанатам.

Ми майже виграли лігу у перший і другий сезон, але цього замало. Потрібно більше — ми повинні вигравати титули. Це те, чого хочемо ми, і чого хоче клуб. Наш тренер — один із найкращих у світі. Він дуже допоміг мені разом зі своїм штабом. Я знаю, що з ними зможу стати одним із найкращих захисників світу і вигравати трофеї.

Я отримую величезне задоволення від того, коли чую свій персональний чант. Я пишаюся цим. У мене особливий зв’язок із фанатами, адже навіть тоді, коли я був в орендах і не грав тут, вони писали мені: “Ти обов’язково заграєш за цей клуб, не здавайся”. Я ніколи цього не забуду.

Дякую за все, за підтримку. Ми знаємо, чого вони чекають, і зробимо все, щоб подарувати їм те, на що вони заслуговують.

Нагадаємо, що оновлена угода між Арсеналом та Вільямом Саліба розрахована до літа 2030 року. Всього він провів за "канонірів" 140 матчів, забив 7 голів та віддав 3 асисти.