Англія

Французький захисник продовжить кар’єру в лондонському клубі.

Захисник Вільям Саліба підписав новий довгостроковий контракт з лондонським Арсеналом. 24-річний француз приєднався до клубу в 2019 році і з того часу провів понад 140 матчів, ставши одним із лідерів оборони.

One of us.



We’re delighted to announce that William Saliba has signed a new contract with The Arsenal 🙌 pic.twitter.com/82i5CkiF5I — Arsenal (@Arsenal) September 30, 2025

Саліба розпочав кар’єру в Сен-Етьєні, потім грав у Ніцці та Марселі на правах оренди, де здобув нагороду найкращого молодого гравця Ліги 1 у сезоні 2021/22. У 2022 році дебютував за Арсенал і швидко став ключовим гравцем, допомагаючи команді мати одну з найкращих оборон у Прем’єр-лізі.

У складі збірної Франції Саліба провів 28 матчів, брав участь у чемпіонаті світу 2022 та Євро-2024, увійшов до символічної збірної турніру.

Спортивний директор Арсенала відзначив зрілість і якість Саліби, а тренер Мікель Артета підкреслив його лідерські якості та важливість для команди.