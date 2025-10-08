Англія

Нападник Атлетіко — головна трансферна ціль "сорок" на зиму.

29-річний норвезький нападник Александер Серлот, контракт якого належить мадридському Атлетіко, потрапив до сфери інтересів англійського Ньюкасла. Про це повідомляє авторитетне іспанське видання Marca.

За інформацією джерела, Серлот став пріоритетною трансферною ціллю "сорок" на зимове вікно. Клуб планує підсилити атакувальну лінію після продажу Александера Ісака до Ліверпуля за 130 мільйонів євро.

Представники Ньюкасла вже спостерігали за виступом Серлота наживо — зокрема, були присутні на матчі Ла Ліги між Атлетіко та Реалом, у якому норвежець відзначився голом.

Серлот приєднався до Атлетіко в серпні 2023 року. З того часу провів 61 матч за мадридців, забив 26 голів та зробив два асисти.