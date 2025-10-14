Англія

Нападник збірної Гани привертає увагу грандів АПЛ, але Борнмут готовий боротися за свого лідера.

Нападник Борнмута Антуан Семеньйо має клаусулу у своєму контракті з клубом, повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, керівництво Борнмута розуміє, що нападник став об’єктом інтересу кількох топових клубів Англії після вражаючого старту сезону в АПЛ.

У поточному розіграші чемпіонату 25-річний ганський футболіст безпосередньо долучився до дев’яти голів (шість голів і три асисти) — більше має лише Ерлінг Голанд із десятьма результативними діями.

Семеньйо вже вів перемовини з Тоттенгемом і Манчестер Юнайтед перед тим, як улітку підписав новий п’ятирічний контракт із Борнмутом. Також ним активно цікавиться Ліверпуль.

Точна сума клаусули не розголошується, оскільки клуб прагне утримати свого ключового гравця якомога довше. Водночас у Борнмуті оцінюють Семенйо більш ніж у 75 мільйонів фунтів стерлінгів.