Інше

Юний нападник Васко да Гама вражає своєю грою та вже привернув увагу провідних європейських клубів.

19-річний форвард бразильського Васко да Гама Райан Вітор став об'єктом пильної уваги з боку європейських футбольних гігантів. Як повідомляє Goal , Барселона, Арсенал та Ліверпуль уважно стежать за прогресом талановитого гравця. ​Райан, який є вихованцем знаменитої академії Васко, що свого часу випустила Ромаріо та Філіппе Коутіньо, вже проводить свій третій сезон у дорослому футболі.

Він увійшов в історію клубу як наймолодший гравець, що дебютував за основну команду в 21 столітті, та як наймолодший автор голу. ​Успіхи Вітора не обмежуються клубом: він став чемпіоном Південної Америки у складі збірної Бразилії U17, розділивши "Золоту бутсу" турніру. Тренери відзначають його універсальність, оскільки він може грати на будь-якій позиції в атаці, а також його швидкість, потужний удар з лівої ноги та вміння грати головою.

​Чинний контракт нападника з Васко да Гама розрахований до 2026 року. Очікується, що вже в зимове трансферне вікно може розпочатися справжня боротьба за гравця, ринкова вартість якого стрімко зростає. За даними ЗМІ, бразильський клуб може погодитися на трансфер у розмірі близько 20 мільйонів євро.