На нагороду претендують чотири футболісти.
Еліф Ельмас, twitter.com/trtspor
18 червня 2023, 09:38
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена чотирьох претендентів на звання автора найкращого голу за підсумками матчів третього туру відбірного етапу Євро-2024.
На нагороду претендують:
- півзахисник збірної Північної Македонії Еліф Ельмас – гол у ворота України (2:3);
- нападник збірної Вірменії Грант-Леон Ранос — гол у ворота Уельсу (4:2);
- хавбек збірної Албанії Ясір Асані – гол у ворота Молдови (2:0);
- півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва — гол у ворота Боснії і Герцеговини (3:0).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше повідомлялося, що фанати збірної Латвії виконали пісню "путін — х***о" під час матчу з Туреччиною.