УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена чотирьох претендентів на звання автора найкращого голу за підсумками матчів третього туру відбірного етапу Євро-2024.

На нагороду претендують:

- півзахисник збірної Північної Македонії Еліф Ельмас – гол у ворота України (2:3);

- нападник збірної Вірменії Грант-Леон Ранос — гол у ворота Уельсу (4:2);

- хавбек збірної Албанії Ясір Асані – гол у ворота Молдови (2:0);

- півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва — гол у ворота Боснії і Герцеговини (3:0).

