Чтиво

Football.ua розповідає про найбільш брутальних футболістів в історії АПЛ.

"Епоха справедливості" в Прем'єр-лізі розпочалася 19 серпня 1992 року. Того теплого вечора судді Рей Біггер і Стівен Лодж видалили з поля Мікі Адамса з Саутгемптона і Найла Куїнна з Манчестер Сіті. Вони стали першою парою з-понад 1700 червоних карток, показаних у Прем'єр-лізі. При цьому, 114 з них належать відомому Майку Діну.

Але хто саме з гравців найчастіше видалявся в історії Прем'єр-ліги? Хто головні "погані хлопці" АПЛ?

Football.ua за матеріалами The Analyst розповідає про футболістів, які найчастіше бачили перед собою картку червоного кольору.

Патрік Вієйра (8 червоних карток)

Суддя Стівен Лодж все ще працював у 1998 році, і йому випала честь показати першу із восьми червоних карток, які Патрік Вієйра отримав у Прем'єр-лізі. Безсумнівно, один із найкращих півзахисників, яких колись бачив англійський вищий дивізіон, Вієйра був лідером Арсенала в їхню найбільшу епоху з неймовірно широким діапазоном футбольних здібностей. Голи, передачі, відбори, пресинг... Ви називаєте це, а Вієйра міг це зробити.

Він також грав із лютістю, яка іноді призводила до того, що він вступав у конфлікт із суддівською спільнотою. Вієйра викликав невдоволення деяких із найгучніших імен на рубежі століть, таких як Юрай Ренні, Майк Рід, Грем Пол, Стів Беннетт і двічі Енді Д'Урсо. Менталітет Вієйри неминуче призвів до того, що він отримав багато червоних карток у важливих матчах, таких як гра в понеділок увечері між Арсеналом і Ліверпулем у 2000 році, коли Пол вилучив Вієйру, а також Гері Макалістера та Дітмара Гаманна.

Справді, початок 2000-х був апофеозом епохи червоних карток в англійському футболі. На полі було мало хоробріших людей, аніж Вієйра, і він має велику кількість червоних карток, щоб довести це.

Данкан Фергюсон (8 червоних карток)

Ви берете участь у вікторині в пабі, і вас просять назвати одного з трьох гравців Прем'єр-ліги, які набрали рекордні вісім червоних карток. У паніці, у невпевненості, ви піднімаєтеся на ноги і робите найбезпечніший вибір, який тільки можете зробити… Данкан Фергюсон? Звичайно, правильно.

Рідко футболіст випромінював таку загрозу, як колишній гравець Евертона та Ньюкасла, гравець, якому травма зіпсувала більшу частину його кар'єри, але все ж таки встиг заробити вісім вилучень за 11 років у Прем'єр-лізі. У кожного буде свій фаворит, але, можливо, остання червона картка була найкращим прикладом у гостях у Вігані, за рішенням Майка Діна, і в процесі поклав початок комедійній кар'єрі Джиммі Булларда.

Річард Данн (8 червоних карток)

Здається несправедливим, що Річарду Данну судилося прославитися червоними картками та автоголами у своїй кар'єрі, тому що він був часто недооціненим гравцем, який заробив місце в Команді року Прем'єр-ліги за версією PFA 2009/10, поряд із такими іменами, як Вейн Руні, Сеск Фабрегас та Дідьє Дрогба.

Але ця стаття про червоні картки, і Данну справді показали вісім із них, по дві від Енді Д'Урсо та Майка Діна.

Лі Каттермол (7 червоних карток)

Лі Каттермол ніколи не був осторонь дисциплінарних проблем. Деякі менеджери плекають "бойових" півзахисників, інші бояться їх, але ніколи не слід забувати, що малоймовірно, що ви зможете грати і процвітати як гравець Прем'єр-ліги, якщо все, що ви можете запропонувати, це лише агресія.

Тим не менш, Каттермол і агресія йшли пліч-о-пліч, настільки, що один з його менеджерів в Сандерленді, Гус Поєт, сказав: "Ми знаємо, що Лі, коли він засмучений, буде робити жорсткі підкати. Я знаю, що багато менеджерів намагалися і говорили з ним, і я постараюся по-своєму, і ми подивимося, чи покращимо його репутацію в Англії".

Виявилося, що ви можете відібрати м'яч, зробивши підкат, відповідно до правил гри. Хто ж знав.

Алан Сміт (7 червоних карток)

Коли Алан Сміт з'явився в Лідсі, він був білявим нападником зі "свіжим обличчям". У міру розвитку його кар'єри в Прем'єр-лізі волосся і обличчя залишалися колишніми, але його роль футболіста змінювалася.

Із голами в нього йшло не все гладко, тому Сміт повернувся до півзахисту, де його херувимська зовнішність суперечила агресії, яку багато суддів, особливо Роб Стайлз, визнали непереборною.

У скрутний період із січня 2001 по грудень 2004 року жоден гравець Прем'єр-ліги не отримав більше червоних карток, аніж п'ять, які набрав Сміт. На жаль, кар'єра Сміта зрештою була сформована самовідданістю, із якою він вів боротьбу: зламана нога, отримана під час блокування Йона Арне Ріісе проти Ліверпуля в матчі Кубка Англії у 2006 році, від травми якої він досі не оговтався.

Вінні Джонс (7 червоних карток)

Говорячи про агресію, чи був колись футболіст, більш залежний від неї, ніж Вінні Джонс, лиходій із пантоміми та опорний півзахисник, загорнутий у сценарій Гая Річі. Кар'єра Джонса припадає на кінець ери Першого дивізіону і початок ери Прем'єр-ліги, тому не дивно, що в 1992 він займав чільне місце в рекламі відтвореного вищого дивізіону.

Як і всі гравці в цьому списку, Джонс умів грати, просто він насолоджувався своєю роллю "агресора", про що найбільш ясно свідчить його жовта картка після трьох секунд у матчі Кубка Англії Челсі проти Шеффілд Юнайтед у 1992 році.

Рой Кін (7 червоних карток)

Четвертим гравцем Прем'єр-ліги, який отримав сім червоних карток, є Рой Кін. Два із семи червоних Кіна припали на Ньюкасл Юнайтед, його, здавалося б, вічне суперництво з Аланом Ширером вилилось у неприкрите насильство.

"Якщо вас збираються вилучити, ви можете як слід ударити його, тому що ви отримаєте таке ж покарання, як і якщо штовхнете гравця", — розмірковував Кін пізніше.

Ця червона картка з'явилася лише через п'ять місяців після сумнозвісного нападу Кіна на Альфі Інзі Голанда на Олд Траффорд у манчестерському дербі.

На теперішній час є 12 гравців з шістьма червоними картками (Нікі Батт, Джон Гартсон, Енді Коул, Мартін Кіоун, Стівен Джеррард, Гарет Баррі, Неманія Відич, Джоуї Бартон, Юнес Кабул, Франк Куедрю, Луїс Боа Морте та Джон Террі) та, за винятком сенсаційного повороту подій навряд чи хтось додасть ще одну картку до свого послужного списку.

Із нинішніх гравців Джонджо Шелві (п'ять червоних карток) швидше за все увійде до цього пантеону великих, але ми також маємо визнати той факт, що велика ера червоних карток минула. Чотири із шести сезонів Прем'єр-ліги, в яких було показано понад 70 червоних карток, припали на період з 1999/00 по 2005/06 роки, і в кожній з останніх шести кампаній було менше 50 вилучень.

Сучасні гравці зазвичай зосереджуються на тактиці та конструктивній грі, а не на божевільних підкатах, які викликають занепокоєння. Усе більше схоже на те, що сезон 2014/15 стане останнім сезоном, у якому спостерігатиметься надлишок червоних карток (71).

І це, напевно, добре, але не забуватимемо про агресивні зусилля, які гравці з цього списку доклали до своєї кар'єри.