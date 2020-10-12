Германия

Юссуфа Мукоко может стать самым молодым дебютантом в истории турнира.

Дортмундская Боруссия намерена включить в заявку на Лигу чемпионов нападающего Юссуфу Мукоко, которому в ноябре исполнится 16, сообщает Goal.

"Мы внесем Мукоко в заявку на Лигу чемпионов по списку В", — заявил спортивный директор Боруссии Михаэль Цорк Bild.

Зарегистрировать Юссуфу можно будет, когда ему исполнится 16 лет. Теоретически, его первым матчем может стать играть против Брюгге 24 ноября. Также он был включен в заявку на Бундеслигу, где сможет играть с 16 лет.

Юссуфа блистает в команде "шмелей" U-19. В нынешнем сезоне он отметился шестью голами в трех матчах.