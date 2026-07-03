Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

ФІФА планує змінити час початку зустрічі 1/8 фіналу.

Матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Англії та Мексики може розпочатися раніше, ніж планувалося. Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, ФІФА має намір перенести стартовий свисток зустрічі на 21:00 за київським часом у неділю, 5 липня. Спочатку гра на легендарному стадіоні Ацтека в Мехіко була запланована на 03:00 понеділка за київським часом.

Причиною можливих змін називають прогнозовані грози та сильні опади. Згідно з регламентом турніру, якщо блискавку буде зафіксовано в радіусі восьми миль від стадіону, матч автоматично призупиняється щонайменше на 30 хвилин. На нинішньому мундіалі подібна ситуація вже виникала під час гри Франція – Ірак, яку через несприятливі погодні умови відклали більш ніж на дві години.

Водночас офіційного пояснення від ФІФА щодо зміни часу проведення матчу поки що немає. Регламент чемпіонату світу дозволяє організаторам переносити або змінювати час початку поєдинків на власний розсуд.

Додатковим викликом для обох команд стане висота над рівнем моря. Стадіон Ацтека розташований на висоті понад 2200 метрів, що створює складніші умови через розріджене повітря та меншу кількість кисню. Якщо матч дійсно розпочнеться раніше, футболістам доведеться грати ще й за вищої температури повітря.