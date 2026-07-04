Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Єгипту Мохамед Хані встановив одразу два небажані досягнення.

Чемпіонат світу-2026 продовжує переписувати історію не лише завдяки яскравим матчам, а й через небажані рекорди. За даними Opta, нинішній мундіаль уже став рекордним за кількістю автоголів.

У матчі 1/16 фіналу між Єгиптом та Австралією на турнірі було зафіксовано вже 13-й автогол, що є новим абсолютним рекордом в історії чемпіонатів світу. Попереднє досягнення належало мундіалю 2018 року, коли футболісти забили у власні ворота 12 разів.

Автором історичного, але вкрай невтішного рекорду став захисник збірної Єгипту Мохамед Хані. Ба більше, він став лише другим футболістом в історії, який відзначився двома автоголами в межах одного чемпіонату світу.

Раніше подібний антирекорд належав лише болгарському захиснику Івану Вуцову, який двічі зрізав м'яч у власні ворота на чемпіонаті світу 1966 року. Таким чином, Мохамед Хані повторив це небажане історичне досягнення, а мундіаль-2026 офіційно став найбільш "автогольним" в історії світових першостей.