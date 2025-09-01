Німеччина

Леверкузенці дуже активні в останній день трансферного вікна.

Леверкузенський Баєр оформив трансфер 23-річного півзахисника Ігнасіо Фернандеса з Аль-Кадісії. Про це повідомляє офіційний сайт "фармацевтів".

Зазначається, що з аргентинцем підписано трудову угоду до 30 червня 2030 року. За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, "фармацевти" заплатять за Фернандеса 30 мільйонів євро.

Також повідомляється, що саудівський клуб отримає 10% від прибутку (за суму понад 30 млн. євро — прим.) з наступного перепродажу гравця в іншу команду.

"Тепер я хочу продовжити свою кар'єру в Європі в клубі з міжнародною репутацією. У складі Баєра 04 зараз грають троє моїх аргентинських колег: Есекіель Паласіос, Алехо Сарко і Клаудіо Ечеверрі. Вони розповіли мені про культуру клубу і високі спортивні стандарти у Леверкузені. Я впевнений, що разом ми досягнемо значних перемог", — заявив аргентинець.

У новій команді 23-річний футболіст гратиме під 6-м номером.

Минулого сезону Ігнасіо Фернандес відіграв за Аль-Кадісію 37 матчів, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.