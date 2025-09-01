Німеччина

"Фармацевти" придбали чергового талановитого гравця.

Леверкузенський Баєр закрив угоду щодо вінгера Елісса Бен-Сегіра з французького Монако. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Зазначається, що контракт з 20-річним футболістом буде розрахований до 30 червня 2030 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, "фармацевти" заплатили "монегаскам" 32 мільйони євро.

"Я стежив за вражаючим шляхом Баєра в останні роки. Цей клуб завжди грає в Європі і минулого року виграв чемпіонат та Кубок Німеччини. Клуб вважається зразком німецького футболу у Франції та Марокко. Приємно бути частиною цього", — сказав Бен-Сегір.

Минулого сезону Елісс Бен-Сегір відіграв за Монако 46 матчів, забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.

