Ще одне ім'я у шорт-листі леверкузенського клубу.
Анже Постекоглу, Getty Images
03 вересня 2025, 17:51
Колишній головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу може продовжити свою тренерську кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 60-річного австралійця зацікавлений леверкузенський Баєр, а також його кандидатуру розглядає Фенербахче.
Нагадаємо, Постекоглу перебуває без роботи після звільнення з Тоттенгема наприкінці минулого сезону, незважаючи на тріумф у Лізі Європи.
У свою чергу Баєр нещодавно розлучився з Еріком тен Гагом, а Фенербахче звільнив Жозе Моурінью.
Після двох турів Баєр набрав одне очко і посідає 12 місце у Бундеслізі, а Фенербахче має у своєму активі сім балів та йде на четвертому місці у Суперлізі.
Раніше повідомлялося, що Рауль отримав пропозицію очолити Баєр.