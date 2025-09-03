Німеччина

Ще одне ім'я у шорт-листі леверкузенського клубу.

Колишній головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу може продовжити свою тренерську кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 60-річного австралійця зацікавлений леверкузенський Баєр, а також його кандидатуру розглядає Фенербахче.

Нагадаємо, Постекоглу перебуває без роботи після звільнення з Тоттенгема наприкінці минулого сезону, незважаючи на тріумф у Лізі Європи.

У свою чергу Баєр нещодавно розлучився з Еріком тен Гагом, а Фенербахче звільнив Жозе Моурінью.

Після двох турів Баєр набрав одне очко і посідає 12 місце у Бундеслізі, а Фенербахче має у своєму активі сім балів та йде на четвертому місці у Суперлізі.

Раніше повідомлялося, що Рауль отримав пропозицію очолити Баєр.