Клуб радився з Алонсо, оминаючи нідерландця.

Колишній тренер Баєра Ерік тен Гаг не брав участі в селекційній політиці клубу, повідомляє Sport Bild.

Звільнений нещодавно нідерландець дізнався про трансфер Лукаса Васкеса лише 26 серпня, в день презентації захисника в Леверкузені, хоча угода була узгоджена ще за два дні до того.

Тим часом керівництво Баєра консультувалося з колишнім тренером команди Хабі Алонсо, який нині очолює Реал. На відміну від тен Гага, Алонсо був обізнаний про підготовку трансферу іспанця, що підкреслює його вплив навіть після відходу з клубу. Ця ситуація лише поглибила конфлікт між тен Гагом і керівництвом, що призвело до його швидкої відставки.

Раніше стало відомо, що тен Гаг заробив близько 6 млн євро лише за два місяці роботи в Баєрі.