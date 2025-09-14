Німеччина

Аргентинець отримав травму у матчі проти Айнтрахта.

Півзахисник Баєра Есекьєль Паласіос не зможе допомогти своїй команді цього року через травму. Про це повідомляє Kicker.

26-річний аргентинець зазнав травми у матчі минулого третього туру Бундесліги проти Айнтрахта (3:1).

Після медичного обстеження у футболіста виявили травму привідного м'яза правої ноги, через що наступного тижня йому проведуть операцію.

Очікується, що Есекьєль не буде доступним до початку наступного року.

Нинішнього сезону Паласіос провів два матчі, в яких відіграв 44 хвилини.

