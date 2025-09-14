Аргентинець отримав травму у матчі проти Айнтрахта.
Есекьєль Паласіос, Getty Images
14 вересня 2025, 15:59
Півзахисник Баєра Есекьєль Паласіос не зможе допомогти своїй команді цього року через травму. Про це повідомляє Kicker.
26-річний аргентинець зазнав травми у матчі минулого третього туру Бундесліги проти Айнтрахта (3:1).
Після медичного обстеження у футболіста виявили травму привідного м'яза правої ноги, через що наступного тижня йому проведуть операцію.
Очікується, що Есекьєль не буде доступним до початку наступного року.
Нинішнього сезону Паласіос провів два матчі, в яких відіграв 44 хвилини.
