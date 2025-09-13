Цікава історія на завершення трансферного вікна.
Елісс Бен Сегір, Getty Images
13 вересня 2025, 10:45
Доля чималої кількості трансферів під час цьогорічного літнього вікна вирішувалась у заключні години перед дедлайном.
Серед них — перехід марокканського нападника Елісса Бен Сегіра із французького Монако до леверкузенського Баєра за 32 млн євро.
Утім, як стало відомо французьким ЗМІ, 20-річний талант міг опинитись і в геть іншому чемпіонаті.
Лондонський Челсі за кілька годин до закриття вікна переходів зробив пропозицію Бен Сегіру, яка на певний час призупинила його перемовини з німецьким клубом та перевищувала ту, яку зробив Баєр на адресу Монако.
Однак у підсумку гравець зважив потенціальний ігровий час у Лондоні й вирішив, що більше ігрової практики в Леверкузені піде йому на користь.
У минулому сезоні марокканець відіграв за Монако 46 матчів, забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.