Цікава історія на завершення трансферного вікна.

Доля чималої кількості трансферів під час цьогорічного літнього вікна вирішувалась у заключні години перед дедлайном.

Серед них — перехід марокканського нападника Елісса Бен Сегіра із французького Монако до леверкузенського Баєра за 32 млн євро.

Утім, як стало відомо французьким ЗМІ, 20-річний талант міг опинитись і в геть іншому чемпіонаті.

Лондонський Челсі за кілька годин до закриття вікна переходів зробив пропозицію Бен Сегіру, яка на певний час призупинила його перемовини з німецьким клубом та перевищувала ту, яку зробив Баєр на адресу Монако.

Однак у підсумку гравець зважив потенціальний ігровий час у Лондоні й вирішив, що більше ігрової практики в Леверкузені піде йому на користь.

У минулому сезоні марокканець відіграв за Монако 46 матчів, забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.