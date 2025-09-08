Німеччина

Контракт із колишнім наставником збірної Данії розраховано до 2027 року.

Ситуація довколо нового наставника "фармацевтів", отримала офіційне підтвердження. Баєр Леверкузен офіційно призначив Каспера Юльманна новим головним тренером. Контракт із 53-річним фахівцем розрахований до 30 червня 2027 року. Він змінив на цій посаді Еріка тен Хага.

Юльманн, який нещодавно завершив роботу зі збірною Данії після Євро-2024, тепер повертається у Бундеслігу. Нагадаємо, у сезоні 2014/15 він уже мав досвід у чемпіонаті Німеччини, керуючи Майнцом 05.

Спортивний директор Баєра Саймон Рольфес відзначив, що клуб давно придивлявся до датчанина: "Ми добре знаємо його методи, адже його колишній асистент Ісмаель Каменфорте вже працював у Леверкузені. Тепер Каспер має допомогти нашій команді знову грати у впізнаваний, домінуючий футбол і піднятися на ще вищий рівень".

Сам Юльманн з ентузіазмом прокоментував своє призначення: "Баєр завжди справляв на мене враження добре організованого клубу з великими амбіціями. Для мене велика честь отримати цю довіру. Я мотивований працювати над майбутнім Леверкузена після яскравих досягнень команди".