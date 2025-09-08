Контракт із колишнім наставником збірної Данії розраховано до 2027 року.
Каспер Юльманн, GETTY IMAGES
08 вересня 2025, 16:42
Ситуація довколо нового наставника "фармацевтів", отримала офіційне підтвердження. Баєр Леверкузен офіційно призначив Каспера Юльманна новим головним тренером. Контракт із 53-річним фахівцем розрахований до 30 червня 2027 року. Він змінив на цій посаді Еріка тен Хага.
Юльманн, який нещодавно завершив роботу зі збірною Данії після Євро-2024, тепер повертається у Бундеслігу. Нагадаємо, у сезоні 2014/15 він уже мав досвід у чемпіонаті Німеччини, керуючи Майнцом 05.
Спортивний директор Баєра Саймон Рольфес відзначив, що клуб давно придивлявся до датчанина: "Ми добре знаємо його методи, адже його колишній асистент Ісмаель Каменфорте вже працював у Леверкузені. Тепер Каспер має допомогти нашій команді знову грати у впізнаваний, домінуючий футбол і піднятися на ще вищий рівень".
Сам Юльманн з ентузіазмом прокоментував своє призначення: "Баєр завжди справляв на мене враження добре організованого клубу з великими амбіціями. Для мене велика честь отримати цю довіру. Я мотивований працювати над майбутнім Леверкузена після яскравих досягнень команди".