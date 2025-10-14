Німеччина

Досвідчений форвард незадоволений кількістю ігрового часу, клуб готовий відпустити його.

32-річний бельгійський нападник Міші Батшуаї може покинути франкфуртський Айнтрахт узимку або не пізніше наступного літа, повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport Germany.

За його даними, у клубі задоволені професіоналізмом і ставленням Батшуаї до роботи, однак за тренера Діно Топмеллера форвард практично не отримує ігрового часу.

Якщо найближчим часом Батшуаї офіційно висловить бажання змінити клуб, Айнтрахт не перешкоджатиме переходу. Контракт бельгійця з франкфуртцями чинний до 2027 року.

У цьому сезоні на рахунку Міши Батшуаї 63 хвилини у 5 матчах у всіх турнірах, в яких результативними діями він не відзначався.