Предлагаем вашему внимание лучшее из минувших матчей чемпионата Италии.
Думфрис - Ребич, getty images
09 ноября 2021, 00:45
Прошедший тур Серии А подарил множество интересных матчей и несколько неожиданных результатов.
Рома сенсационно уступила Венеции, Наполи потерял очки против Вероны, а миланское дерби завершилось с ничейным результатом.
Предлагаем вашему вниманию все голы 13-го тура Серии А:
Чалханоглу забивает Милану, Рома эффектно проигрывает, Верона снова удивляет: итоги 12-го тура Серии А.