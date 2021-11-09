Прошедший тур Серии А подарил множество интересных матчей и несколько неожиданных результатов.

Рома сенсационно уступила Венеции, Наполи потерял очки против Вероны, а миланское дерби завершилось с ничейным результатом.

Предлагаем вашему вниманию все голы 13-го тура Серии А:

Чалханоглу забивает Милану, Рома эффектно проигрывает, Верона снова удивляет: итоги 12-го тура Серии А.