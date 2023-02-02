Італія

Представники ліг-конкурентів захопили ринок.

Залишився позаду доволі цікавий період у футбольному сезоні під назвою січневе трансферне вікно, під час якого кожна команда має можливість за рахунок удалих придбань посилити свій поточний склад.

Хтось користається цією нагодою, хтось — ні, проте загальна динаміка витрат із боку клубів, зазвичай, залишається на доволі високому рівні.

Серед команд італійської Серії A останніми роками також прослідковувалась подібна тенденція, проте не цього разу.

Як повідомляє місцева преса, це трансферне вікно стало для представників країни одним із найгірших в історії, бо клуби спільною відсутністю інтересу до залучень нових виконавців оновили 17-річний антирекорд за сумарною кількістю витрат.

31 млн євро — трохи більше, аніж третина вартості новачка лондонського Челсі Михайла Мудрика, проте ця сума була розподілена поміж усіх 20 клубів "елітного" дивізіону Італії.

При цьому лише 16 трансферів відбулись із бодай-якимись витратами з боку сторін перемовин.

Найбільш коштовним трансфером при цьому став перехід Івана Ілича з Торіно до Верони за 16 млн євро.

Якщо ставити Серію A в порівняння з іншими чемпіонатами, то лише той самий Челсі витратив 320 млн євро, тоді як усі команди АПЛ заплатили на ринку 829 млн євро.

"Сині" таким чином перевершили загальні витрати всіх клубів із решти з п’яти провідних чемпіонатів Європи.

У Лізі 1 клуби витратили 133 млн євро, із Бундесліги заплатили 67 млн євро.