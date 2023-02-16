Італія

Італійські футбольні очільники відчули брак прибутку.

Порушення авторського права, або більш звична для вболівальників його скорочена назва "піратство", є доволі розповсюдженим явищем сьогодення, через яке розробники цифрового контенту втрачають чималі прибутки.

Зокрема, стосується це й футболу, і в зв’язку з цим в Італії вже готові діяти більш рішуче під час боротьби з порушеннями чинного законодавства.

Зокрема, на нещодавніх зборах клубів-учасників Серії A було ухвалено текст звернення до уряду країни з вимогою допомогти очільникам футболу в боротьбі з піратством.

"Клуби одноголосно підтримали необхідність ще раз звернутися до уряду та парламенту з проханням про термінові дії для остаточного знищення явища аудіовізуального піратства.

Піратство є найбільшою проблемою італійського футболу, спричиняючи, за попередніми оцінками, близько двох мільярдів євро на рік недонадходжень для всіх економічних секторів країни.

Боротьба з піратством є пріоритетом для повернення ресурсів, які зараз незаконно вилучені з усієї футбольної та спортивної системи, належним власникам.

Саме з цієї причини в грудні з проєктом реформи, розробленим Асамблеєю та надісланим уряду, Серія A зумовила абсолютну необхідність та терміновість втручання з боку вищих органів влади.

Керівництво Серії A просить вжити негайних заходів", — ідеться в офіційній заяві очільників футболу Італії.

Нагадаємо, що нещодавно в країні прогримів скандал, пов’язаний із фінансовими махінаціями з боку туринського Ювентуса.