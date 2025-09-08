Італія

Гравець належить до переліку тих, хто не потрібний Тудору.

Ще на початку літньої трансферної кампанії головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор визначився з переліком футболістів, які непотрібні йому в прийдешньому сезоні.

До нього належав і шведський фланговий захисник марокканського походження Йонас Рухі, який потрапив до системи "Старої Синьйори" ще понад п’ять років тому.

Зрештою, 21-річному виконавцю не вдалось підшукати новий клуб у основний період вікна переходів для більшості країн Старого Світу, однак розташування Юве він, схоже, таки залишить.

Бельгійський Вестерло домовився з гравцем про контракт за схемою "1+3", і візьме його на правах оренди з правом викупу.

Повідомляється, що туринці не заважатимуть переходу, оскільки долучили до угоди ще й відсоток від наступного продажу.

За весь час перебування в Юве Рухі зіграв шість матчів у складі "дорослої" команди.