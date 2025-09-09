Італія

Капелло підкреслив, що відмова від Коло Муані була правильним рішенням для туринців.

Фабіо Капелло поділився своїми думками щодо майбутнього італійського дербі, де Ювентус зустрінеться з Інтером у суботу, 13 вересня. В інтерв’ю Gazzetta він відзначив як сильні сторони туринців, так і переваги їхніх суперників.

Нещодавно до складу Ювентуса повернувся Глейсон Бремер після травми коліна, отриманої у жовтні 2024 року, а "б’янконері" відіграли "на нуль" у двох перших матчах Серії А.

"Якщо бразилець повністю відновиться, як він уже продемонстрував у своїх перших матчах, у "б'янконери" буде міцний фундамент у вигляді перевіреної оборони", — сказав Капелло.

Водночас Капелло прокоментував і кадрову політику клубу в атаці. Туринці вирішили не викуповувати Рандала Коло Муані у ПСЖ, який зрештою опинився в Тоттенгемі. Замість цього туринці підписали Лоїса Опенду та Едона Жегрову в останній день трансферного вікна.

"Коло Муані додав би до атаки Ювентуса характеристик, відмінних від Влаховича та Давида, які вже є протилежностями, але я не прихильник перебільшення сумми трансферу", – пояснив Капелло.

Француз провів весняну частину сезону 2024/25 у складі Ювентуса, забивши 10 голів у 22 матчах. Втім, керівництво клубу не пішло на умови ПСЖ, який вимагав близько 60 мільйонів євро за повноцінний трансфер.

Ювентус набрав шість очок у перших двох іграх сезону, а Інтер — три.

"Це буде важлива гра, особливо для Інтера", — заключив Капелло.