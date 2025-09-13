Італія

На гравця вже був попит з АПЛ цього літа.

Колумбійський центральний захисник італійської Болоньї Джон Лукумі цього літа був на прицілі англійського Сандерленда, проте перемовини щодо його трансферу так і не зрушили з початкової точки.

27-річний виконавець таким чином залишився в складі "россоблу" й наразі клуб не очікує, що потенційні претенденти на його підписання прийдуть по гравця взимку.

А отже у Болоньї є час на те, аби домогтись продовження контракту з футболістом, тоді як чинна угода має ще два роки терміну дії.

Клуб запропонував Лукумі підписати новий контракт до 2029 року із зарплатнею в 1,8 млн євро за сезон і наразі очікує на відповідь від колумбійця.

На рахунку Лукумі 44 матчі, один гол та один гольовий пас.