Наставник Роми заявив, що українець є альтернативою Фергюсону.

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні повідомив, що розглядає варіант виходу українського нападника Артема Довбика у стартовому складі на матч основного раунду Ліги Європи проти Ніцци.

Слова італійського фахівця передає сайт журналіста Альфредо Педулли.

— Чи може Довбик вийти в стартовому складі? Так, він є альтернативою Фергюсону, але я ще не прийняв рішення. Мені потрібно мати більше можливостей для ротації, і це змушує мене проводити експерименти в дуже важливих матчах, — сказав Гасперіні.

— Безумовно, в цей період сформувався дуже міцний і ефективний склад гравців. Але також правда, що рано чи пізно ми повинні намагатися мати більше впевненості і в інших, щоб мати змогу грати стільки матчів, — додав наставник Роми.

Матч Ніцца — Рома відбудеться у середу, 24 вересня о 22:00 за київським часом.