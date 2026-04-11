Італія

У продовженні 32 туру чемпіонату Італії.

Торіно втримав позитивний результат проти Верони (2:1)

У дебюті гри рахунок відкрив Сімеоне. Аргентинський нападник обробив знижку від Педерсена та відправив мʼяч у сітку без шансів для голкіпера.

Під завісу першої 45-хвилинки підопічні Саммарко відновили паритет. Голкіпер Монтіпо виконав довжелезну передачу, Бауї виграв боротьбу в захисника, вийшов віч-на-віч із голкіпером та реалізував свою нагоду.

На початку другого тайму Бики знову вийшли вперед. Касадеї замкнув простріл від Обрадора. Згодом господарі подвоїли перевагу — результативним ударом відзначився Адамс, але взяття воріт скасували через офсайд.

Здобутої переваги вистачило, аби святкувати перемогу. Торіно закріплюється в середині турнірної таблиці, посідаючи 12-ту позицію та маючи у своєму активі 39 очок. Верона залишається у зоні вильоту, займаючи 19-ту сходинку з 18 балами.

Торіно — Верона 2:1

Голи: Сімеоне, 6, Казадеї, 50 - Бові, 38

Торіно: Палеарі — Коко (Маріануччі, 67), Ісмайлі, Ебосс (Бірагі, 84) — Педерсен, Казадеї, Гінейтіс (Праті, 75), Влашич, Обрадор (Маріпан, 84) — Адамс (Куленович, 75), Сімеоне

Верона: Монтіпо — Нельссон, Едмундссон (Валентіні, 60), Фресе — Оєгоке, Акпа-Акпро, Гальярдіні, Бернед (Брадарич, 68), Бельгалі (Сарр, 82) — Харруї (Орбан, 60), Бові

Попередження: Ісмайлі — Едмундссон, Фресе, Оєгоке

Кальярі вперше за 2 місяці здобув перемогу (1:0)

Єдиний та переможний мʼяч на рахунку Еспозіто. Після затяжної атаки підопічних Пісакане мʼяч опинився у Педро. Португалець виконав подачу в бік воротарського майданчика, яку влучним ударом замкнув 94-й номер сардинців.

За підсумками гри Кальярі нарешті святкує перемогу та піднімається на 15-ту позицію, маючи у своєму активі 33 пункти. Кремонезе продовжує балансувати на межі зони вильоту, посідаючи 17-те місце з 27 очками.

Кальярі — Кремонезе 1:0

Гол: Еспозіто, 63

Кальярі: Капріле — Родрігес (Доссена, 89), Міна, Маццітеллі (Адопо, 31) — Палестра, Фолоруншо, Гаетано, Дейола, Оберт — Борреллі (Менді, 61), Еспозіто (Белотті, 88)

Кремонезе: Аудеро — Терраччано (Барб'єрі, 73), Баскіротто, Луперто, Пеццелла — Флоріані Муссоліні, Грассі, Бондо, Вандепютте (Паєро, 68) — Бонаццолі, Окереке (Дзербін, 78)

Попередження: Адопо — Терраччано