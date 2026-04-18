Наставник розраховує на підсилення складу на тлі чуток про можливий відхід.
Макс Аллегрі, Getty Images
18 квітня 2026, 16:27
Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі зустрівся з генеральним директором клубу Джорджо Фурлані, щоб обговорити своє майбутнє на тлі зростаючих чуток довкола ситуації в команді.
Розмова відбулася після тренування і стала продовженням кількох тижнів обговорень, пов’язаних із можливим невдоволенням італійського фахівця роботою керівництва клубу.
Попри інформаційний фон, Мілан демонструє стабільні результати — команда посідає третє місце в Серії А та зберігає хороші шанси на потрапляння до Ліги чемпіонів.
У разі виконання цього завдання клуб планує активну роботу на трансферному ринку. Аллегрі зацікавлений у підсиленні кількох позицій, зокрема в атаці, центрі захисту та півзахисті.
Чинний контракт тренера розрахований до 2027 року з опцією продовження ще на один сезон. Водночас Аллегрі також розглядається як один із кандидатів на посаду головного тренера збірної Італії.