Наставник розраховує на підсилення складу на тлі чуток про можливий відхід.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі зустрівся з генеральним директором клубу Джорджо Фурлані, щоб обговорити своє майбутнє на тлі зростаючих чуток довкола ситуації в команді.

Розмова відбулася після тренування і стала продовженням кількох тижнів обговорень, пов’язаних із можливим невдоволенням італійського фахівця роботою керівництва клубу.

Попри інформаційний фон, Мілан демонструє стабільні результати — команда посідає третє місце в Серії А та зберігає хороші шанси на потрапляння до Ліги чемпіонів.

У разі виконання цього завдання клуб планує активну роботу на трансферному ринку. Аллегрі зацікавлений у підсиленні кількох позицій, зокрема в атаці, центрі захисту та півзахисті.

Чинний контракт тренера розрахований до 2027 року з опцією продовження ще на один сезон. Водночас Аллегрі також розглядається як один із кандидатів на посаду головного тренера збірної Італії.