Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер "фараонів" прокоментував стан лідера команди після матчу чемпіонату світу проти Ірану.

Головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан висловився щодо стану здоров'я Мохамеда Салаха, який отримав ушкодження в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Ірану.

Нагадаємо, 34-річний нападник був замінений на 57-й хвилині зустрічі після того, як відчув дискомфорт у задній поверхні стегна. Попри нічию (1:1), єгиптяни посіли друге місце у групі G та вийшли до 1/16 фіналу, де зіграють проти збірної Австралії.

Після матчу наставник збірної запевнив, що сам футболіст не вважає травму серйозною.

"Я поговорив із Салахом, і він сказав мені, що з ним усе буде гаразд і що це несерйозне ушкодження. У нас ще буде час поспілкуватися з медичним штабом. Думаю, він повернеться, а коли я говорив із Салахом, він запевнив мене, що все буде добре", — цитує слова Хассана Sky Sports.

Наразі Мохамед Салах має пройти додаткове медичне обстеження, яке визначить ступінь серйозності ушкодження та терміни відновлення. У збірній Єгипту сподіваються, що капітан команди зможе допомогти "фараонам" уже в поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу проти Австралії.