Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Бельгії встановив унікальне досягнення у матчі проти Нової Зеландії на ЧС-2026.

Атакуючий півзахисник збірної Бельгії Кевін Де Брюйне вписав своє ім'я в історію національної команди, встановивши унікальний рекорд під час матчу третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Нової Зеландії.

34-річний плеймейкер відзначився забитим м'ячем на 66-й хвилині зустрічі, яка завершилася впевненою перемогою бельгійців із рахунком 5:1. Цей гол став для Де Брюйне історичним.

Капітан "червоних дияволів" став першим футболістом в історії збірної Бельгії, якому вдалося забити на трьох різних чемпіонатах світу. Раніше він відзначався по одному разу на мундіалях 2014 та 2018 років, а тепер поповнив свою колекцію голом і на турнірі 2026 року.

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