Бенфіка йде ва-банк за Амурою.
Мохамед Амура, getty images
14 серпня 2025, 16:26
Бенфіка веде інтенсивні переговори з Вольфсбургом щодо придбання 25-річного алжирського форварда Мохамеда Амури.Клуб готовий викласти до 30 мільйонів євро, однак німці очікують від 35 до 40 мільйонів.
Угода може стати найдорожчою в історії лісабонців, якщо її вдасться закрити найближчими днями.
Португальський клуб хоче бачити Амуру в складі вже на матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти Фенербахче.
Паралельно тривають перемовини щодо трансферу Керема Актюркоглу, і цей варіант може надати Бенфіці додаткові фінансові важелі для завершення угоди з Вольфсбургом.