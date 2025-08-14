Португалія

Бенфіка йде ва-банк за Амурою.

Бенфіка веде інтенсивні переговори з Вольфсбургом щодо придбання 25-річного алжирського форварда Мохамеда Амури.Клуб готовий викласти до 30 мільйонів євро, однак німці очікують від 35 до 40 мільйонів.

Угода може стати найдорожчою в історії лісабонців, якщо її вдасться закрити найближчими днями.

Португальський клуб хоче бачити Амуру в складі вже на матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

Паралельно тривають перемовини щодо трансферу Керема Актюркоглу, і цей варіант може надати Бенфіці додаткові фінансові важелі для завершення угоди з Вольфсбургом.