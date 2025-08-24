Португалія

Бенфіка залишила Трубіна в запасі перед матчем з Фенербахче.

Український голкіпер Анатолій Трубін несподівано не потрапив до стартового складу Бенфіки на матч 3-го туру чемпіонату Португалії проти Тондели (3:0).

Як повідомляє A Bola, відсутність Трубіна пов’язана не з травмою, а з обережним рішенням тренерського штабу. У клубі вирішили поберегти основного воротаря для матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче, який відбудеться вже в середу, 27 серпня, у Лісабоні.

Перша гра протистояння в Стамбулі завершилася внічию 0:0, причому Бенфіка догравала матч у меншості після вилучення Флорентіну на 71-й хвилині.

Трубін підходить до вирішального матчу з потужною серією — п’ять поспіль "сухих" поєдинків у складі португальського клубу.