Португалія

27-річний вінгер гратиме в чемпіонаті Португалії щонайменше до літа 2026 року.

Французький вінгер Янн Карамо продовжить кар'єру в Порту. Про підписання контракту з 27-річним футболістом повідомила пресслужба португальського клубу.

Карамо приєднався до Порту на правах вільного агента. Угода з гравцем розрахована до завершення поточного сезону.

Останнім клубом француза був Торіно, за який він виступав із 2022 до 2025 року. Другу половину сезону 2023/24 Карамо провів у оренді в Монпельє.

У 2017 році футболіст перебрався до Італії, ставши гравцем Інтера. Щоправда, вже в сезоні-2018/19 був відданий в оренду до Бордо. Також у кар'єрі вінгера були виступи за Кан, Парму та турецький Фатіх Карагюмрюк.

Трансферна вартість гравця наразі оцінюється в 1,8 мільйона євро.

Карамо має 26 матчів за молодіжні збірні Франції різних вікових категорій, у яких забив 8 голів.