Іспанія

Функціонер залишиться на поточній посаді.

Реал спростував чутки про можливий звільнення Флорентіно Переса з посади президента клубу.

У п'ятницю в соцмережах почали з'являтися чутки, що Перес подасть у відставку на найближчій Генеральній асамблеї.

"Ці чутки свідомо хибні і підпорядковуються якимось інтересам, які не мають нічого спільного з дійсністю", — говорить заява на офіційному сайті.

Раніше з'явилася інформація, що базу Реала можуть перейменувати на честь Переса.