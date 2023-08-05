Функціонер залишиться на поточній посаді.
ФЛОРЕНТІНО ПЕРЕС, GETTY IMAGES
05 серпня 2023, 18:59
Реал спростував чутки про можливий звільнення Флорентіно Переса з посади президента клубу.
У п'ятницю в соцмережах почали з'являтися чутки, що Перес подасть у відставку на найближчій Генеральній асамблеї.
"Ці чутки свідомо хибні і підпорядковуються якимось інтересам, які не мають нічого спільного з дійсністю", — говорить заява на офіційному сайті.
Раніше з'явилася інформація, що базу Реала можуть перейменувати на честь Переса.