Іспанія

Форвард Жирони у першій грі за клуб забив і отримав рейтинг 7,9 бала.

Український нападник Владислав Ванат яскраво дебютував у складі Жирони. У матчі четвертого туру Ла Ліги проти Сельти форвард відкрив лік своїм голам за червоно-білих, однак команда не зуміла здобути перемогу – поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1.

Ванат активно діяв у нападі та неодноразово створював проблеми для оборони суперника. Його статистика у цьому матчі виглядає наступним чином: точність передач склала 62%, українець виграв п’ять із восьми єдиноборств, одного разу сфолив і заробив один фол. Також форвард одного разу опинився в офсайді, виконав два відбори та двічі пробив по воротах.

Статистичний портал WhoScored високо оцінив дії українського нападника, присудивши йому найвищий бал серед усіх учасників зустрічі – 7,9. Таким чином, Ванат став найкориснішим футболістом матчу за версією аналітиків.

У наступному турі Жирона зіграє на власному полі проти Леванте. Поєдинок відбудеться 20 вересня, початок – о 15:00 за київським часом.