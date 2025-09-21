Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Еспаньйолом.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував перемогу своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти Еспаньйола (2:0).

"Це була скоріше впевнена, ніж яскрава перемога, але хороша. З контролем і без стресових ситуацій на кшталт пропущених м'ячів чи вилучень. Такі матчі не найвидовищніші, але мені вони подобаються.

У другому таймі ми добре контролювали гру і мали моменти, щоб забити третій гол. Перемога для того, щоб продовжувати зростати, і тепер ми думаємо про матч у вівторок із Леванте. Гравці повинні частіше бити здалеку, особливо проти низьких блоків.

З виходом Гонсало у нас з'являлася можливість частіше подавати. Еспаньйол відійшов назад більше, ніж я очікував, і довелося працювати над грою. Думаю, це може стати тенденцією у домашніх матчах. Рухаємось далі, а з трьома очками аналізувати завжди спокійніше", — наводить слова Алонсо прес-служба клубу.

