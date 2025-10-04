Іспанія

Молодий українець продовжить кар’єру в іспанській Сегунді.

Іспанський Леганес офіційно оголосив про підписання 16-річного воротаря львівського Руха Артема Саяпіна, повідомляє TB Agency.

Саяпін виступав за молодіжні команди Руха з 2021 року, коли перейшов із Галичини. У поточному сезоні він провів 8 матчів за львівський клуб.



Наразі Леганес посідає 16-те місце в таблиці Сегунди. Для українця це стане першим досвідом виступів за межами країни.