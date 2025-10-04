Іспанія 04 жовтня 2025, 15:15 Леганес підписав 16-річного воротаря Руха Артема Саяпіна Молодий українець продовжить кар’єру в іспанській Сегунді. Артем Саяпін, TB Agency 04 жовтня 2025, 15:15 Іспанський Леганес офіційно оголосив про підписання 16-річного воротаря львівського Руха Артема Саяпіна, повідомляє TB Agency. Саяпін виступав за молодіжні команди Руха з 2021 року, коли перейшов із Галичини. У поточному сезоні він провів 8 матчів за львівський клуб. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений TALENTED BIRDS | THE UNIQUE TALENT AGENCY (@tbagency_) Наразі Леганес посідає 16-те місце в таблиці Сегунди. Для українця це стане першим досвідом виступів за межами країни. Микита Євтушенко Football.ua всі статті автора Команди Леганес Рух Facebook