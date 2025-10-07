Іспанія

Скаути каталонського клубу відстежують виступи голкіпера Жирони на чемпіонаті світу U-20 у Чилі.

Воротар Жирони Владислав Крапивцов потрапив у сферу інтересів Барселони.

Як повідомляє Mundo Deportivo, представники каталонського клубу прибули на чемпіонат світу U-20, що триває в Чилі, аби спостерігати за перспективними молодими футболістами.

За даними джерела, голкіпер збірної України U-20 привернув увагу скаутів Барселони завдяки своїй грі за Жирону, де минулого сезону був другим після основного воротаря Пауло Гассаніги.

Нагадаємо, сьогодні збірна України U-20 проведе матч 1/8 фіналу чемпіонату світу проти одноліток з Іспанії. Початок зустрічі — о 22:30 за київським часом.