Але все залежить від самого гравця.

Мадридський Реал на цей сезон поставив собі за мету провести успішні перемовини з бразильським нападником Вінісіусом Жуніором щодо нового контракту.

Чинна угода 25-річного виконавця добігає кінця влітку 2027 року.

При цьому "галактікос" вже розглянули всі можливі варіанти відповіді футболіста, і, як повідомляють місцеві ЗМІ, мали з ним попередню розмову.

Вінісіуса попередили щодо того, що наступне літо може стати для нього вирішальним, оскільки без погодження нового контракту клуб виставить футболіста на трансферний ринок.

У поточному сезоні на рахунку бразильця 16 матчів, шість голів та п’ять гольових передач.