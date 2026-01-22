Іспанія

Ферран Торрес може повернутися до англійської Прем'єр-ліги вже найближчим часом.

Нападник Барселони Ферран Торрес потрапив до сфери інтересів Астон Вілли. За інформацією джерела Fichajes, англійський клуб серйозно налаштований на трансфер іспанця і готовий викласти за нього 60 мільйонів євро.

Торрес приєднався до "синьо-гранатових" у 2022 році, перейшовши з Манчестер Сіті за 55 мільйонів євро. Його поточна угода з каталонцями чинна до літа 2027 року.

У нинішньому сезоні 25-річний форвард демонструє високу результативність: у 27 матчах в усіх турнірах він відзначився 15 голами та одним асистом. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця у 50 мільйонів євро.

