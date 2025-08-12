Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У матчі за Суперкубок УЄФА-2025 французький ПСЖ протистоятиме англійському Тоттенгему.

Переможець турніру визначиться в середу, 13 серпня, на Стадіо Фріулі в Удіне, Італія. Початок матчу — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.47, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 6.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.85.

Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.24, а гостями — в 4.05.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога ПСЖ і тотал менше 4,5", представлений показником 2.08.

Коефіцієнтом 1.80 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Усмана Дембеле.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора ПСЖ: -1,25". На нього можна поставити з показником 1.91.

Слідкуйте за поєдинком ПСЖ — Тоттенгем на Football.ua.