Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У матчі за Суперкубок Німеччини-2025 Штутгарт зустрінеться з Баварією.

Володар трофея визначиться в суботу, 16 серпня, на МХП-Арені в Штутгарті. Початок — о 21:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.57, тоді як потенційний успіх Штутгарта оцінюється показником 5.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.60.

Здобуття трофея господарями поля оцінюється в 3.35, а гостями — в 1.32.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Баварії і тотал менше 4,5", представлений показником 2.24.

Коефіцієнтом 1.98 оцінена ймовірність того, що Баварія заб'є в обох таймах.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Баварія: -1,0". На нього можна поставити з показником 1.86.

протистоянням Штутгарт — Баварія