Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Штутгарт — Баварія, Getty Images
16 серпня 2025, 08:15
У матчі за Суперкубок Німеччини-2025 Штутгарт зустрінеться з Баварією.
Володар трофея визначиться в суботу, 16 серпня, на МХП-Арені в Штутгарті. Початок — о 21:30 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.57, тоді як потенційний успіх Штутгарта оцінюється показником 5.40. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.60.
Здобуття трофея господарями поля оцінюється в 3.35, а гостями — в 1.32.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Баварії і тотал менше 4,5", представлений показником 2.24.
Коефіцієнтом 1.98 оцінена ймовірність того, що Баварія заб'є в обох таймах.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Баварія: -1,0". На нього можна поставити з показником 1.86.
Слідкуйте за протистоянням Штутгарт — Баварія на Football.ua.